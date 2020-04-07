***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020/1 dönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri785,81 % 0,00251199Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri110,21 % 0,00035231Bağımsız Denetim Ücreti2.027,18 % 0,00648027Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.984,86 % 0,02872184Fon Yönetim Ücreti38.571,15 % 0,12330013Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar303,25 % 0,0009694Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.879 % 0,00920328TOPLAM GİDERLER53.661,46 % 0,17153923DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ31.282.326,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835800BIST