***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020/1 DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri786,46 % 0,00587804Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri108,07 % 0,00080772Bağımsız Denetim Ücreti1.359,47 % 0,01016074Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.966,07 % 0,04459069Fon Yönetim Ücreti16.497,09 % 0,12330004Hisse Senedi Komisyonu1.279,93 % 0,00956626Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu639,55 % 0,00478003Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu213,88 % 0,00159855Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu7.402,43 % 0,05532612Vergiler ve Diğer Harcamalar301,47 % 0,0022532Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.493,51 % 0,01116257TOPLAM GİDERLER36.047,93 % 0,26942396DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.379.630,46 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836662BIST