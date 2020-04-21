***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.01.2020AçıklamaDDC Fon Gider Bildirimi 2019/4.dönem DüzeltmeGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186,82 % 0,00255303Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.438,39 % 0,00435681Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri50.483,56 % 0,04044347Fon Yönetim Ücreti628.443,94 % 0,50345996Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu621 % 0,0004975Gecelik Ters Repo Komisyonu12.293,35 % 0,00984847Vadeli Ters Repo Komisyonu826,89 % 0,00066244Borsa Para Piyasası Komisyonu490,49 % 0,00039294Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar471,19 % 0,00037748Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.626,82 % 0,0133201TOPLAM GİDERLER718.882,45 % 0,5759122DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ124.825.008,5 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839681BIST