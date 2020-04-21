***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
21.04.2020 22:22
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.01.2020
Açıklama
DDC Fon Gider Bildirimi 2019/4.dönem Düzeltme
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.186,82 % 0,00255303
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.438,39 % 0,00435681
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
50.483,56 % 0,04044347
Fon Yönetim Ücreti
628.443,94 % 0,50345996
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
621 % 0,0004975
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.293,35 % 0,00984847
Vadeli Ters Repo Komisyonu
826,89 % 0,00066244
Borsa Para Piyasası Komisyonu
490,49 % 0,00039294
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
471,19 % 0,00037748
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
16.626,82 % 0,0133201
TOPLAM GİDERLER
718.882,45 % 0,5759122
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
124.825.008,5 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839681
BIST
18:0597.619
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -1.326,88
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.276
18:056,9795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9814
En Düşük
6,9693
18:057,5815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0085
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5893
En Düşük
7,5647
18:05377,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,02
|Açılış
|: 377,45
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,33
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|77,00
|226.499
|% 10,00
|
|RTALB
|12,65
|4.276.042
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,80
|68.122
|% 10,00
|
|LOGO
|71,50
|88.225.658
|% 10,00
|
|SRVGY
|12,66
|5.164.127
|% 9,99
|
|QNBFL
|113,90
|31.126.259
|% -7,77
|
|TACTR
|3,08
|484.305
|% -6,38
|
|MERIT
|15,55
|25.294
|% -5,76
|
|EPLAS
|13,58
|189.704
|% -5,17
|
|HALKS
|3,60
|80.144
|% -4,76
|
|ECILC
|4,65
|971.481.092
|% 2,88
|
|GARAN
|8,18
|668.724.758
|% -2,50
|
|ASELS
|26,96
|622.891.254
|% -1,61
|
|THYAO
|10,43
|573.147.785
|% -1,97
|
|ISFIN
|3,33
|559.713.163
|% 0,60
|
|ODAS
|1,62
|493.177.416
|% 0,62
|
|ECILC
|4,65
|971.481.092
|% 2,88
|
|ISFIN
|3,33
|559.713.163
|% 0,60
|
|GUSGR
|2,77
|318.661.085
|% 0,73
|
|YKBNK
|1,99
|213.385.807
|% -1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5512
|8,5940
|% -0,58
|
|Frank
|7,1655
|7,2087
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8525
|1,8618
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.688
|0,47
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|2.421
|2.479
|-4,90
|
|Tam
|2.484
|2.544
|-16,40
|
|Yarım
|1.210
|1.242
|-2,40
|
|Çeyrek
|607
|621
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|14,87
|14,90
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,00
|
|B. Petrol
|19,66
|19,66
|-5,91
|
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