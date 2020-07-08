***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.581,34 % 0,00897253Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri113,79 % 0,00064564Bağımsız Denetim Ücreti4.083,66 % 0,02317069Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.522,99 % 0,03701146Fon Yönetim Ücreti174.811,48 % 0,99188061Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu378,79 % 0,00214926Gecelik Ters Repo Komisyonu1.491,41 % 0,00846226Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.311,2 % 0,00743975Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar803,51 % 0,00455912Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.853,03 % 0,0332101TOPLAM GİDERLER196.951,2 % 1,11750141DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.624.246,2 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856648BIST