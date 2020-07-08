***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.580,82 % 0,00313405Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri112,15 % 0,00022234Bağımsız Denetim Ücreti3.144,01 % 0,00623315Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.095,69 % 0,055701Fon Yönetim Ücreti75.046,02 % 0,1487822Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar190.895,69 % 0,37845953Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.897,27 % 0,01367416TOPLAM GİDERLER305.771,65 % 0,60620642DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.440.186,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857562BIST