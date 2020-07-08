***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.580,9 % 0,00415599Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri110,82 % 0,00029133Bağımsız Denetim Ücreti2.734,99 % 0,00718995Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.824,07 % 0,06263052Fon Yönetim Ücreti75.735,88 % 0,19910022Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar192.935,24 % 0,50720278Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.568,76 % 0,01463958TOPLAM GİDERLER302.490,66 % 0,79521037DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ38.039.074,07 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857563BIST