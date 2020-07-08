***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.580,89 % 0,01126705Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri108,07 % 0,00077022Bağımsız Denetim Ücreti2.732,66 % 0,01947574Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.672,06 % 0,11882223Fon Yönetim Ücreti34.792,93 % 0,24797017Hisse Senedi Komisyonu2.755,42 % 0,01963795Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu829,78 % 0,00591386Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu335,27 % 0,00238948Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu13.065,36 % 0,09311718Vergiler ve Diğer Harcamalar792,47 % 0,00564796Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.397,48 % 0,02421393TOPLAM GİDERLER77.062,39 % 0,54922578DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.031.094,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857564BIST