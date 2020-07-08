***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.580,82 % 0,00403046Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri110,95 % 0,00028288Bağımsız Denetim Ücreti2.734,89 % 0,00697288Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.586,14 % 0,06778403Fon Yönetim Ücreti78.090,72 % 0,19910011Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.361,45 % 0,00347115Vergiler ve Diğer Harcamalar282.128,31 % 0,71931439Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.836,73 % 0,01488133TOPLAM GİDERLER398.430,01 % 1,01583722DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ39.221.836,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857565BIST