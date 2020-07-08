***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.580,82 % 0,00077777Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri128,64 % 0,00006329Bağımsız Denetim Ücreti2.749,83 % 0,00135293Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri98.760,08 % 0,04859046Fon Yönetim Ücreti231.766,07 % 0,11403007Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4,22 % 0,00000208Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu104.787,12 % 0,05155579Vergiler ve Diğer Harcamalar1.665.112,94 % 0,81924395Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.278,03 % 0,00948489TOPLAM GİDERLER2.124.167,75 % 1,04510123DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ203.249.952,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857566BIST