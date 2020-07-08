***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.581,42 % 0,00215399Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri117,4 % 0,00015991Bağımsız Denetim Ücreti4.082,89 % 0,00556114Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.796,19 % 0,04875652Fon Yönetim Ücreti364.110,65 % 0,49594015Hisse Senedi Komisyonu15.122,81 % 0,02059816Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu66.962,93 % 0,09120745Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu638,94 % 0,00087027Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar807,05 % 0,00109925Türev Araçlar Komisyonu12.769,63 % 0,01739299Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.273,83 % 0,00990738TOPLAM GİDERLER509.263,74 % 0,6936472DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ73.418.264,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857567BIST