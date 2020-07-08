***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.580,96 % 0,00069662Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri131 % 0,00005772Bağımsız Denetim Ücreti2.751,69 % 0,00121248Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri98.182,66 % 0,04326236Fon Yönetim Ücreti394.343,5 % 0,17376011Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu39.659,14 % 0,01747506Vergiler ve Diğer Harcamalar1.528.525,74 % 0,67351635Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler65.647,66 % 0,02892642TOPLAM GİDERLER2.130.822,35 % 0,93890711DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ226.947.087,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857568BIST