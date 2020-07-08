***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.580,58 % 0,00077781Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri130,27 % 0,00006411Bağımsız Denetim Ücreti4.090,72 % 0,00201306Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri87.104,76 % 0,04286458Fon Yönetim Ücreti1.007.796,11 % 0,49594026Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu35,66 % 0,00001755Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.326.696,46 % 0,65287232Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.962,4 % 0,01179199TOPLAM GİDERLER2.451.396,96 % 1,20634167DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ203.209.174,97 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857569BIST