***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.580,24 % 0,0049538Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri110,21 % 0,00034549Bağımsız Denetim Ücreti4.073,77 % 0,01277063Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.967,54 % 0,06572993Fon Yönetim Ücreti79.101,33 % 0,24797018Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar175.508,55 % 0,5501916Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.602,94 % 0,01756433TOPLAM GİDERLER286.944,58 % 0,89952597DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ31.899.532,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857570BIST