***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.580,13 % 0,00292094Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri112,77 % 0,00020846Bağımsız Denetim Ücreti4.075,95 % 0,00753458Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.656,69 % 0,05482173Fon Yönetim Ücreti268.286,81 % 0,4959403Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar311.991,19 % 0,57672982Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.760,85 % 0,01434628TOPLAM GİDERLER623.464,39 % 1,15250212DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ54.096.593,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857571BIST