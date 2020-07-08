***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.580,13 % 0,00156976Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri118,63 % 0,00011785Bağımsız Denetim Ücreti4.076,9 % 0,00405016Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri46.169,87 % 0,04586701Fon Yönetim Ücreti499.214,97 % 0,49594028Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar338.099,03 % 0,33588121Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.947,03 % 0,0128621TOPLAM GİDERLER902.206,56 % 0,89628837DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ100.660.299,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857572BIST