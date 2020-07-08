***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.580,72 % 0,00656179Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri109,26 % 0,00045355Bağımsız Denetim Ücreti4.072,91 % 0,01690721Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.915,97 % 0,07437166Fon Yönetim Ücreti59.735,56 % 0,24797054Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar109.823,24 % 0,4558914Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.855,69 % 0,02015664TOPLAM GİDERLER198.093,35 % 0,82231279DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.089.780,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857573BIST