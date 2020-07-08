***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.580,72 % 0,00477642Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri110,34 % 0,00033341Bağımsız Denetim Ücreti4.073,8 % 0,01230969Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.190,09 % 0,07007287Fon Yönetim Ücreti82.063,87 % 0,24797019Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar199.389,82 % 0,60249085Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.740,29 % 0,01734528TOPLAM GİDERLER316.148,93 % 0,95529871DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ33.094.248,59 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857574BIST