***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.580,13 % 0,00076388Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri140,74 % 0,00006804Bağımsız Denetim Ücreti4.145,46 % 0,00200404Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri80.511,2 % 0,03892151Fon Yönetim Ücreti512.939,32 % 0,24797011Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.990,96 % 0,00192935Gecelik Ters Repo Komisyonu32.389,9 % 0,01565824Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu490,67 % 0,0002372Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar841,74 % 0,00040692Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.178,43 % 0,01168857TOPLAM GİDERLER661.208,55 % 0,31964787DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ206.855.298,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857575BIST