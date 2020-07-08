***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.580,13 % 0,00377828Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri111,35 % 0,00026625Bağımsız Denetim Ücreti4.074,74 % 0,0097432Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.139,04 % 0,06250165Fon Yönetim Ücreti62.222,67 % 0,14878204Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu12.608,5 % 0,03014847Vergiler ve Diğer Harcamalar206.405,21 % 0,49354019Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.447,95 % 0,01541784TOPLAM GİDERLER319.589,59 % 0,76417793DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ41.821.358,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857576BIST