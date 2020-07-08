***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.580,3 % 0,00170923Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri117,35 % 0,00012692Bağımsız Denetim Ücreti4.129,67 % 0,00446659Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri45.371,94 % 0,04907364Fon Yönetim Ücreti343.898,06 % 0,37195522Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu18.512,22 % 0,02002255Vergiler ve Diğer Harcamalar330.216,79 % 0,35715775Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.738,03 % 0,01269569TOPLAM GİDERLER755.564,36 % 0,8172076DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ92.456.844,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857577BIST