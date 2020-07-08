***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.800,2 % 0,01462653Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri110,28 % 0,00033603Bağımsız Denetim Ücreti3.959,41 % 0,01206459Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.580,4 % 0,0596628Fon Yönetim Ücreti75.535,04 % 0,23016035Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar207.016,59 % 0,63079348Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.015,3 % 0,01223489TOPLAM GİDERLER315.017,22 % 0,95987867DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ32.818.441,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857578BIST