***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2020 20:19
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri 2020/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.800,2 % 0,01462475
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
110,28 % 0,00033599
Bağımsız Denetim Ücreti
3.959,41 % 0,01206312
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
20.018,13 % 0,06098916
Fon Yönetim Ücreti
75.544,16 % 0,23016012
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
5.661,29 % 0,01724823
Vergiler ve Diğer Harcamalar
194.965,97 % 0,59400211
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.962,65 % 0,01207299
TOPLAM GİDERLER
309.022,09 % 0,94149648
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
32.822.437,12 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857579
BIST
18:05118.713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
120.203
En Düşük
118.577
18:056,8618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8656
En Düşük
6,8526
18:057,8097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0345
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,8114
En Düşük
7,7558
18:05399,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,62
|Açılış
|: 399,53
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
399,78
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.917.758
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.591.465
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.159.175
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|26.298.949
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.306.241
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.229.136
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.939.618
|% -9,62
|
|OZGYO
|2,48
|91.947.797
|% -8,15
|
|MARTI
|1,38
|36.476.980
|% -8,00
|
|FENER
|12,79
|104.324.308
|% -7,18
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|GARAN
|8,16
|1.599.356.254
|% -1,92
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|IHLGM
|1,86
|532.161.978
|% -1,06
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6361
|8,6794
|% 0,15
|
|Frank
|7,2927
|7,3366
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|2,07
|
|Altın Gr.
|399
|400
|0,69
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.610
|4,20
|
|Tam
|2.663
|2.678
|4,30
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|2,10
|
|Çeyrek
|647
|656
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,80
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,14
|4,15
|0,02
|
|B. Petrol
|43,30
|43,30
|0,00
|