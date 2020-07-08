***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.861,68 % 0,04843954Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri107,18 % 0,00106789Bağımsız Denetim Ücreti3.583,44 % 0,03570374Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.435,11 % 0,11393416Fon Yönetim Ücreti20.212,73 % 0,20139031Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar66.447,44 % 0,66205162Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler964,72 % 0,00961202TOPLAM GİDERLER107.612,3 % 1,07219928DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.036.595,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857580BIST