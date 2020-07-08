***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.175,44 % 0,01896471Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.219,01 % 0,01179563Alınan Kredi Faizleri9.879,7 % 0,03620284Saklama Ücretleri13.888,49 % 0,05089252Fon Yönetim Ücreti248.811,33 % 0,91173592Hisse Senedi Komisyonu39.089,61 % 0,14323866Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.186,39 % 0,0116761Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu375,16 % 0,00137472Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar553,04 % 0,00202654Türev Araçlar Komisyonu59.481,24 % 0,21796107Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.563,87 % 0,01305933TOPLAM GİDERLER387.223,28 % 1,41892805DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ27.289.846,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857582BIST