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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.07.2020 20:19
GÜNCEL HABERLER



***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri 2020/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.175,44 % 0,01896471
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.219,01 % 0,01179563
Alınan Kredi Faizleri
9.879,7 % 0,03620284
Saklama Ücretleri
13.888,49 % 0,05089252
Fon Yönetim Ücreti
248.811,33 % 0,91173592
Hisse Senedi Komisyonu
39.089,61 % 0,14323866
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.186,39 % 0,0116761
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
375,16 % 0,00137472
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
553,04 % 0,00202654
Türev Araçlar Komisyonu
59.481,24 % 0,21796107
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.563,87 % 0,01305933
TOPLAM GİDERLER
387.223,28 % 1,41892805
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
27.289.846,05 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857582


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMA 4,62 26.917.758 % 10,00  
KENT 833,80 34.591.465 % 10,00  
PKENT 228,90 2.159.175 % 10,00  
MRSHL 89,75 26.298.949 % 9,99  
PEKGY 10,68 5.306.241 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6258 8,6691 % 0,55  
Frank 7,2917 7,3356 % 0,59  
Riyal 1,8245 1,8336 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.813 1.813 17,80  
Altın Gr. 400 400 4,07  
Cumhuriyet 2.590 2.612 28,10  
Tam 2.666 2.680 28,90  
Yarım 1.295 1.311 14,10  
Çeyrek 647 656 7,10  
Gümüş.Ons 18,74 18,76 0,48  
Gümüş Gr. 4,13 4,14 0,10  
B. Petrol 43,38 43,38 0,30  
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