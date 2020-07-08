***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri979,65 % 0,02776357Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.952,65 % 0,05533867Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.644,18 % 0,188298Fon Yönetim Ücreti4.263,69 % 0,12083422Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.459,11 % 0,06969189Vergiler ve Diğer Harcamalar22.701,18 % 0,64335805Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler110,15 % 0,00312168TOPLAM GİDERLER39.110,61 % 1,10840607DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.528.545,26 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857583BIST