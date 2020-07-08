***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.581,39 % 0,02147188Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri109,79 % 0,00149071Bağımsız Denetim Ücreti4.082,72 % 0,05543456Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.779,97 % 0,03774602Fon Yönetim Ücreti73.051,37 % 0,9918806Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu468,54 % 0,00636177Gecelik Ters Repo Komisyonu639,57 % 0,00868399Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu848,28 % 0,01151782Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar795,24 % 0,01079765Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.199,2 % 0,01628256TOPLAM GİDERLER85.556,07 % 1,16166755DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.364.935,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857618BIST