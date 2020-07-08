***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.581,39 % 0,00264531Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri426,16 % 0,00071287Bağımsız Denetim Ücreti4.295,69 % 0,00718572Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri42.856,99 % 0,0716901Fon Yönetim Ücreti592.955,34 % 0,99188086Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu46,54 % 0,00007785Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu833,36 % 0,00139402Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.545,6 % 0,00258544Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.861,67 % 0,03489688TOPLAM GİDERLER665.402,74 % 1,11306906DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ59.780.903,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857619BIST