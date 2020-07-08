***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.581,39 % 0,00022304Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri317,12 % 0,00004473Bağımsız Denetim Ücreti2.914,14 % 0,00041101Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri284.926,41 % 0,04018553Fon Yönetim Ücreti7.096.040,26 % 1,00081331Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu23.098,12 % 0,00325772Gecelik Ters Repo Komisyonu63.180,64 % 0,00891089Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.452,12 % 0,00076896Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.353,75 % 0,00019093Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler58.447,12 % 0,00824328TOPLAM GİDERLER7.537.311,07 % 1,06304939DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ709.027.367,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857620BIST