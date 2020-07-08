***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.580,13 % 0,00235439Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri426,16 % 0,00063498Bağımsız Denetim Ücreti1.727,3 % 0,00257367Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri37.759,9 % 0,05626214Fon Yönetim Ücreti665.692,92 % 0,99188042Hisse Senedi Komisyonu307,91 % 0,00045878Tahvil Bono Komisyonu836,92 % 0,00124701Gecelik Ters Repo Komisyonu24.531,71 % 0,03655217Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.904,37 % 0,00283751Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.545,6 % 0,00230294Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.906,87 % 0,0177412TOPLAM GİDERLER748.219,79 % 1,11484521DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ67.114.231,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857621BIST