***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.581,39 % 0,00126203Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri164,17 % 0,00013102Bağımsız Denetim Ücreti2.761,14 % 0,00220353Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri69.806,67 % 0,05570921Fon Yönetim Ücreti1.242.880,07 % 0,99188041Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu741,32 % 0,00059161Gecelik Ters Repo Komisyonu11.190,96 % 0,00893095Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.482,1 % 0,00118279Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar891,78 % 0,00071169Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.471 % 0,01075053TOPLAM GİDERLER1.344.970,6 % 1,07335376DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ125.305.435,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857622BIST