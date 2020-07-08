***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.581,39 % 0,00148341Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri208,73 % 0,0001958Bağımsız Denetim Ücreti2.741,91 % 0,00257203Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri79.123,36 % 0,0742212Fon Yönetim Ücreti79.304,41 % 0,07439103Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu208.132,63 % 0,19523757Vergiler ve Diğer Harcamalar7.384,15 % 0,00692666Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler36.652,98 % 0,03438211TOPLAM GİDERLER415.129,56 % 0,38940981DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ106.604.803,44 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857623BIST