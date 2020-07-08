***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.581,39 % 0,00199978Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri237,83 % 0,00030075Bağımsız Denetim Ücreti2.739,94 % 0,00346485Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri43.295,82 % 0,05475066Fon Yönetim Ücreti490.941,49 % 0,62083059Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.502,82 % 0,00316499Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.677,21 % 0,00212095Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar18.692,12 % 0,02363752Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.551,28 % 0,01334285TOPLAM GİDERLER572.219,9 % 0,72361294DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ79.078.173,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857624BIST