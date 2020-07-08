***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.581,39 % 0,00018906Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri209,65 % 0,00002506Bağımsız Denetim Ücreti2.788,82 % 0,00033342Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri335.186,61 % 0,04007304Fon Yönetim Ücreti4.148.238,68 % 0,49594029Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu102,07 % 0,0000122Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu168,59 % 0,00002016Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.673.111,85 % 0,67824562Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler89.945,79 % 0,01075342TOPLAM GİDERLER10.251.333,45 % 1,22559227DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ836.439.143,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857625BIST