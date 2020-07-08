***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.581,39 % 0,02524841Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri107,93 % 0,00172321Bağımsız Denetim Ücreti3.135,33 % 0,05005856Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.958,82 % 0,17496809Fon Yönetim Ücreti7.142,03 % 0,11402937Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu708,38 % 0,01130997Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu159,64 % 0,00254881Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.019,03 % 0,04820171Vergiler ve Diğer Harcamalar790,36 % 0,01261886Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler222,02 % 0,00354476TOPLAM GİDERLER27.824,93 % 0,44425174DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.263.324,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857626BIST