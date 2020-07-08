***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.07.2020 20:28
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri 2020/2.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.581,39 % 0,02524841
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
107,93 % 0,00172321
Bağımsız Denetim Ücreti
3.135,33 % 0,05005856
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.958,82 % 0,17496809
Fon Yönetim Ücreti
7.142,03 % 0,11402937
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
708,38 % 0,01130997
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
159,64 % 0,00254881
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
3.019,03 % 0,04820171
Vergiler ve Diğer Harcamalar
790,36 % 0,01261886
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
222,02 % 0,00354476
TOPLAM GİDERLER
27.824,93 % 0,44425174
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.263.324,88 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857626
BIST
18:05118.713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -626,34
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
18:056,8657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0080
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
18:057,7859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0489
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7953
En Düşük
7,7149
18:05400,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 4,17
|Açılış
|: 400,14
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,62
|26.917.758
|% 10,00
|
|KENT
|833,80
|34.591.465
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.159.175
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|26.298.949
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.306.241
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.229.136
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.939.618
|% -9,62
|
|OZGYO
|2,48
|91.947.797
|% -8,15
|
|MARTI
|1,38
|36.476.980
|% -8,00
|
|FENER
|12,79
|104.324.308
|% -7,18
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|GARAN
|8,16
|1.599.356.254
|% -1,92
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,28
|2.498.801.975
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|2.004.427.095
|% 2,51
|
|PETKM
|4,28
|1.426.957.185
|% -3,17
|
|IHLGM
|1,86
|532.161.978
|% -1,06
|
|SISE
|6,37
|1.659.101.682
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6246
|8,6678
|% 0,54
|
|Frank
|7,2877
|7,3316
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8238
|1,8329
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|15,37
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,17
|
|Cumhuriyet
|2.591
|2.613
|29,10
|
|Tam
|2.667
|2.681
|29,90
|
|Yarım
|1.295
|1.312
|14,60
|
|Çeyrek
|648
|657
|7,40
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|4,14
|4,14
|0,11
|
|B. Petrol
|43,34
|43,34
|0,26
|