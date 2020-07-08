***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri789,16 % 0,00298927Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri426,16 % 0,00161426Bağımsız Denetim Ücreti2.731,29 % 0,0103459Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.306,31 % 0,06555489Fon Yönetim Ücreti143.350,57 % 0,54300024Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.003,82 % 0,00380239Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.545,6 % 0,00585461Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.924,53 % 0,0148658TOPLAM GİDERLER171.077,44 % 0,64802736DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.399.724,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857627BIST