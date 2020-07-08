***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.581,39 % 0,0184628Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri426,16 % 0,00497544Bağımsız Denetim Ücreti4.341,89 % 0,05069175Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.314,6 % 0,02702305Fon Yönetim Ücreti10.619,64 % 0,12398475Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.088,95 % 0,01271354Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu595,63 % 0,00695401Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.545,6 % 0,01804495Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.271,71 % 0,02652231TOPLAM GİDERLER24.785,57 % 0,2893726DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.565.278,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857628BIST