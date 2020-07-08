***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri789,16 % 0,05038463Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri131,29 % 0,00838233Bağımsız Denetim Ücreti4.103,84 % 0,26201336Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri854,71 % 0,05456973Fon Yönetim Ücreti14.739,55 % 0,94105983Hisse Senedi Komisyonu2.273,74 % 0,14516898Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu112,74 % 0,00719799Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu92,56 % 0,00590958Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar834,36 % 0,05327046Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.835,32 % 0,94717435TOPLAM GİDERLER38.767,27 % 2,47513122DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.566.271,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857629BIST