***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.581,39 % 0,00121551Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,39 % 0,00009254Bağımsız Denetim Ücreti4.082,44 % 0,00313791Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri64.710,82 % 0,04973903Fon Yönetim Ücreti161.305,47 % 0,12398511Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu33.274,15 % 0,02557569Vergiler ve Diğer Harcamalar893.676,27 % 0,68691128Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.362,05 % 0,01180782TOPLAM GİDERLER1.174.112,98 % 0,90246488DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ130.100.683,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857630BIST