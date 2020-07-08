***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.581,39 % 0,00310332Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri112,57 % 0,00022091Bağımsız Denetim Ücreti2.736,37 % 0,00536985Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri29.476,4 % 0,05784443Fon Yönetim Ücreti63.180,38 % 0,12398505Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu71,4 % 0,00014012Gecelik Ters Repo Komisyonu691,86 % 0,0013577Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu324,16 % 0,00063613Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar147.598,06 % 0,28964613Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.404,46 % 0,0106057TOPLAM GİDERLER251.177,05 % 0,49290933DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ50.958.063,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857631BIST