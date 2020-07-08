***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri789,16 % 0,00894381Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri200,06 % 0,00226735Bağımsız Denetim Ücreti4.166,24 % 0,04721738Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.369,98 % 0,0381931Fon Yönetim Ücreti127.764,9 % 1,44800186Hisse Senedi Komisyonu4.699,5 % 0,05326099Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu981,24 % 0,01112072Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu67,72 % 0,00076749Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.104,47 % 0,01251732Türev Araçlar Komisyonu126,99 % 0,00143922Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.364,79 % 0,01546762TOPLAM GİDERLER144.635,05 % 1,63919685DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.823.531,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857632BIST