***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.581,34 % 0,00005652Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri426,16 % 0,00001523Bağımsız Denetim Ücreti2.956,29 % 0,00010566Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri600.341,16 % 0,02145668Fon Yönetim Ücreti16.826.382,96 % 0,60138853Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8.310,62 % 0,00029703Gecelik Ters Repo Komisyonu1.534.389,86 % 0,05484033Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12.258,89 % 0,00043814Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.545,6 % 0,00005524Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler311.061,94 % 0,01111761TOPLAM GİDERLER19.299.254,82 % 0,68977097DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.797.922.151,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857633BIST