***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/2.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri789,16 % 0,00689761Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri307,89 % 0,0026911Bağımsız Denetim Ücreti4.234,19 % 0,0370087Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.301,85 % 0,02885963Fon Yönetim Ücreti107.682,16 % 0,94118986Hisse Senedi Komisyonu1.191,43 % 0,01041363Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.345,25 % 0,01175808Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu703,07 % 0,00614514Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.184,37 % 0,01035192Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.662,71 % 0,13689904TOPLAM GİDERLER136.402,08 % 1,19221471DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.441.066,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857634BIST