***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2020 15:32
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri 2020/3.Dönem
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.190,28 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
200,06 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.827,21 % 0,07
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.061,59 % 0,06
Fon Yönetim Ücreti
228.241,43 % 2,18
Hisse Senedi Komisyonu
9.614,61 % 0,09
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.367,99 % 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
125,53 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.496,82 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
1.604,86 % 0,02
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.748,98 % 0,04
TOPLAM GİDERLER
261.479,36 % 2,49
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.450.605,39
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878639
BIST
17:271.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,25
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
17:277,7849
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0203
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
17:279,1817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0328
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
17:27478,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,47
|Açılış
|: 478,22
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler17:27
|BEYAZ
|9,35
|13.736.489
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.763.190
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.603.670
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.688.742
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|895.186
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,23
|1.809.760.948
|% 0,70
|
|ODAS
|3,32
|1.422.198.100
|% 9,93
|
|SISE
|6,90
|1.171.357.167
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,49
|818.635.718
|% -0,29
|
|TURSG
|6,18
|778.817.266
|% 1,64
|
|ODAS
|3,32
|1.422.198.100
|% 9,93
|
|GARAN
|7,23
|1.809.760.948
|% 0,70
|
|ZOREN
|2,66
|653.601.325
|% 1,92
|
|KRDMD
|3,49
|818.635.718
|% -0,29
|
|EKGYO
|1,79
|357.841.532
|% 1,13
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7798
|7,7849
|% 0,26
|
|Euro
|9,1740
|9,1817
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,0537
|10,1041
|% 0,04
|
|Frank
|8,4661
|8,5171
|% 0,18
|
|Riyal
|2,0658
|2,0762
|% 0,10
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-0,21
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.168
|3.216
|18,00
|
|Tam
|3.149
|3.228
|7,06
|
|Yarım
|1.522
|1.562
|3,41
|
|Çeyrek
|763
|781
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,05
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,72
|42,72
|1,43
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, SISE, KOZAL
-
17:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, EKGYO, TUPRS
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 28 artarak (% 0.03 ) 1, 062
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TUCLK, MMCAS, YESIL, ITTFH, LUKSK, MERKO, BEYAZ, DYOBY, KERVN, PENGD
-
17:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DARDL, KSTUR, ATSYH, ISBIR, TKURU, ORMA, UFUK, ROYAL