***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.190,28 % 0,01Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri200,06 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.827,21 % 0,07Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.061,59 % 0,06Fon Yönetim Ücreti228.241,43 % 2,18Hisse Senedi Komisyonu9.614,61 % 0,09Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.367,99 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu125,53 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.496,82 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu1.604,86 % 0,02Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.748,98 % 0,04TOPLAM GİDERLER261.479,36 % 2,49DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.450.605,39http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878639BIST