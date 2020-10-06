***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2020 15:33
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.384,5 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
113,79 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.887,46 % 0,04
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.778,95 % 0,06
Fon Yönetim Ücreti
261.259,94 % 1,5
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
433,32 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.859,79 % 0,01
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.695,99 % 0,01
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.078,16 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.060,71 % 0
TOPLAM GİDERLER
293.552,61 % 0,05
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
17.463.425,44 % 1,69
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878640
BIST
16:551.161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,29
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
16:557,7806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0160
|Açılış
|: 7,7840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
16:559,1731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0242
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
16:55478,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,56
|Açılış
|: 478,31
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler16:55
|FORMT
|4,84
|38.588.090
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.624.691
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.736.420
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.658.341
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|815.719
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,24
|1.710.148.123
|% 0,84
|
|ODAS
|3,30
|1.344.160.440
|% 9,27
|
|SISE
|6,90
|1.139.731.392
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,50
|790.064.396
|% 0,00
|
|TURSG
|6,19
|741.109.027
|% 1,81
|
|ODAS
|3,30
|1.344.160.440
|% 9,27
|
|GARAN
|7,24
|1.710.148.123
|% 0,84
|
|KRDMD
|3,50
|790.064.396
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,65
|596.953.063
|% 1,53
|
|EKGYO
|1,79
|351.465.675
|% 1,13
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7755
|7,7805
|% 0,20
|
|Euro
|9,1675
|9,1760
|% 0,30
|
|Sterlin
|10,0489
|10,0993
|% -0,01
|
|Frank
|8,4674
|8,5185
|% 0,19
|
|Riyal
|2,0680
|2,0783
|% 0,20
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|2,59
|
|Altın Gr.
|479
|480
|1,78
|
|Cumhuriyet
|3.175
|3.223
|25,00
|
|Tam
|3.155
|3.234
|12,61
|
|Yarım
|1.525
|1.564
|6,10
|
|Çeyrek
|765
|782
|3,05
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|1,40
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 29 kaybederek (% -0.18 ) 1, 296
-
17:05XU100
Endeks 1, 161 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 17, 094.00 milyon TL de
-
17:03BNTAS
Yüzde 7.11 oranında artışla 4.52 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 626, 365 adet işlem
-
17:02KENT
Yüzde -6.28 oranında düşüşle 314.90 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 005 adet işlem
-
17:00XU100
Endeks 1, 160 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 16, 958.00 milyon TL de