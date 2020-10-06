***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri2.384,5 % 0,01Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri113,79 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.887,46 % 0,04Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.778,95 % 0,06Fon Yönetim Ücreti261.259,94 % 1,5Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu433,32 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.859,79 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.695,99 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.078,16 % 0,01Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.060,71 % 0TOPLAM GİDERLER293.552,61 % 0,05DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.463.425,44 % 1,69http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878640BIST