***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.138,96 % 0,00730594Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri204,58 % 0,00069877Bağımsız Denetim Ücreti5.571,95 % 0,01903184Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.770,36 % 0,09826951Fon Yönetim Ücreti98.268,3 % 0,33565024Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar442.015,14 % 1,50976954Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.010,88 % 0,02394672TOPLAM GİDERLER583.980,17 % 1,99467257DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.276.994,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878806BIST