***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.383,88 % 0,00943636Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri203,63 % 0,00080605Bağımsız Denetim Ücreti6.234,17 % 0,02467736Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.004,64 % 0,11877045Fon Yönetim Ücreti94.485,25 % 0,37401066Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar673.708,41 % 2,66680916Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.342,46 % 0,02906441TOPLAM GİDERLER814.362,44 % 3,22357444DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.262.715,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878807BIST