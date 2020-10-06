***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.383,88 % 0,00696288Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri204,71 % 0,00059792Bağımsız Denetim Ücreti6.240,16 % 0,01822638Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri37.517,14 % 0,10958076Fon Yönetim Ücreti128.049,81 % 0,37401027Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar877.858,97 % 2,5640668Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.687,99 % 0,02537604TOPLAM GİDERLER1.060.942,66 % 3,09882105DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ34.236.977,35 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878808BIST