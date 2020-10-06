***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.383,29 % 0,00122164Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri235,11 % 0,00012051Bağımsız Denetim Ücreti6.406,6 % 0,00328392Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri119.463,99 % 0,06123537Fon Yönetim Ücreti729.655,76 % 0,37401012Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu7.922,35 % 0,00406087Gecelik Ters Repo Komisyonu33.757,13 % 0,01730338Vadeli Ters Repo Komisyonu1.091,49 % 0,00055948Borsa Para Piyasası Komisyonu781,13 % 0,0004004Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.127,9 % 0,00057814Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.220,61 % 0,01446544TOPLAM GİDERLER931.045,36 % 0,47723928DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ195.089.844,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878809BIST