***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.383,29 % 0,00560122Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri205,72 % 0,00048348Bağımsız Denetim Ücreti6.244,39 % 0,0146756Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri42.809,49 % 0,10061108Fon Yönetim Ücreti95.483,67 % 0,22440619Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu13.711,92 % 0,03222582Vergiler ve Diğer Harcamalar1.202.527,04 % 2,826185Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.812,44 % 0,02306125TOPLAM GİDERLER1.373.177,96 % 3,22724964DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ42.549.480,62 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878810BIST