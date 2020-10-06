***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.383,46 % 0,00263519Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri211,72 % 0,00023408Bağımsız Denetim Ücreti5.596,73 % 0,00618784Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri70.316,86 % 0,07774353Fon Yönetim Ücreti507.422,73 % 0,56101528Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu18.512,22 % 0,02046743Vergiler ve Diğer Harcamalar2.133.798,56 % 2,35916433Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.645,79 % 0,01840387TOPLAM GİDERLER2.754.888,07 % 3,04585156DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ90.447.220,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878811BIST